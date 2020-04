O Centro de Controle de Zoonoses de Foz inicia operação contra dengue

O Centro de Controle de Zoonoses de Foz do Iguaçu (CCZ) deu início, nesta terça-feira (14), a aplicação de inseticida via bomba costal na região do Jardim São Paulo, uma das áreas mais críticas da proliferação do mosquito da dengue. O trabalho é feito por quatro duplas de operadores, que percorrerão 88 quarteirões do bairro. “A estratégia é adentrar nas casas e lançar o inseticida diretamente sob o mosquito adulto. A maioria dos focos está nos quintais das residências”, disse o Coordenador do Comitê da Dengue, Jean Rios.

A ação é resultado do recebimento de 200 litros de inseticida da 9ª Regional da Saúde. Na próxima semana, o CCZ deve retomar o trabalho com o fumacê, veículo que faz a aplicação do inseticida através de jatos de ar.

Os últimos boletins da dengue vêm apresentando redução nos números da doença, mesmo assim, o CCZ faz um apelo para que a população continue redobrando os cuidados para vencer a epidemia.

O novo boletim epidemiológico da dengue será divulgado ainda hoje pela Secretaria Municipal de Saúde.