Novo pacto

O presidente Jair Bolsonaro quer um pacto entre os Três Poderes da República para a aprovação das reformas que destravem a economia e promovam o desenvolvimento do País. “Temos tudo para ser uma grande nação. Falta nós, aqui, em Brasília, conversarmos um pouco mais, discutirmos o que temos que votar em especial, e juntos fazermos aquilo que o povo pediu por ocasião das eleições e por ocasião das manifestações”, disse o presidente em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Rede Record, domingo à noite.

Bolsonaro pretende conversar com os presidentes da Câmara (Rodrigo Maia), do Senado (David Alcolumbre) e do Supremo Tribunal Federal (Dias Toffoli) sobre esse pacto e as propostas para o País. “Estamos em harmonia [com os líderes dos poderes], mas acho que falta conversar um pouco mais, e a culpa é minha também, para que nós coloquemos na mesa o que nós temos que aprovar, o que também temos que revogar porque tem muita legislação que atrapalha o crescimento do Brasil”, disse.

O tom de mea culpa pode ser uma estratégia para aliviar os atritos entre os poderes, especialmente o Legislativo, depois de críticas sobre a “velha política” e da divulgação de um texto apócrifo sobre “um país ingovernável sem conchavos”.

Não é tarde para assoprar depois de bater, mas talvez a marca demore pra sair. A proposta de Bolsonaro seria perfeita. Não fosse um detalhe: a independência entre os poderes. É o que garante a democracia, mesmo que, em alguns momentos, a gente pague um preço alto por ela. Mas, sem ela, o preço seria impagável.