Novo Hemocentro de Toledo deve ficar pronto em outubro

Em área anexa ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná (Ciscopar), doada à entidade pelo município por meio da Lei “R” 159/2014, a construção da nova sede do Hemocentro de Toledo está a todo o vapor. Com as paredes erguidas, lajes preenchidas e janelas colocadas, o próximo passo da obra é iniciar o acabamento.

O contrato assinado entre o Governo do Estado (Paraná Edificações) e a Empremac Serviços e Obras Ltda., prevê a conclusão da obra, com área total de 862,77 metros quadrados, para outubro deste ano. O investimento total é de R$ R$ 2.012.600,00.

Estrategicamente localizada no Jardim Coopagro, na esquina das ruas Anne Russ e dom Eugênio Gustavo Keller, a Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) atenderá os 18 municípios da 20ª Regional de Saúde, que atualmente utilizam um banco de sangue situado na região central, onde nem todos os serviços, como o fracionamento do sangue, são realizados. “Quando esta estrutura ficar pronta, este tipo de atendimento ficará muito melhor e certamente permitirá que muitas vidas sejam salvas, com mais pessoas doando sangue”, analisa a secretária municipal de Saúde, Denise Liell.