Nova sede do Arquivo Público já está à disposição da população de Toledo

As obras da nova sede do Arquivo Público de Toledo foram concluídas. A partir de agora, os arquivos da prefeitura que não são mais utilizados poderão ser acessados pela população em um espaço mais amplo. Anteriormente, o Arquivo Público funcionava na Avenida Maripá, próximo do Cemitério Cristo Rei, onde está sendo construída uma nova capela mortuária. Em uma estrutura com quase 700 metros quadrados, o órgão atenderá agora na Rua Eroni Becker, 72, na esquina com a Rua Japão, no Jardim Bandeirantes.

As adequações, que incluíram reforma interna, pintura, parte elétrica e instalação de divisórias, receberam investimento de R$ 103.232,01. O espaço já está aberto à visitação e quem já passou por lá foram os familaires de Anildo Possamai, servidor municipal que dá nome ao Arquivo Público. “Pioneiro aqui de Toledo, nosso pai deixou um legado de honestidade e de respeito ao próximo, ensinando-nos a sermos bons cidadãos, que respeitam as leis. Ao falar dele, fico até emocionada e, de onde ele estiver, tenho certeza de que está muito feliz por receber esta homenagem”, relata a filha de Anildo, Tânia Regina Possamai de Oliveira.

O prefeito Lucio de Marchi entende que o reconhecimento a Anildo é muito justo. “Ele e sua família representam a coragem de várias famílias que vieram de outros estados para terem uma nova vida aqui em Toledo, ajudando no desenvolvimento de nosso município. ‘Seo’ Anildo merece muito emprestar seu nome ao Arquivo Público, pois foi uma liderança que batalhava pelo bem da comunidade, sendo presidente da Associação de Moradores e do grupo de jovens, alguém que foi testemunha ocular dessa história que está registrada neste espaço que acaba de ser ampliado”, observa.

Lucio destaca que a nova sede do Arquivo Público faz parte de várias ações desta gestão que visam melhorar a funcionalidade de vários órgãos municipais. “O Arquivo Público veio para a antiga sede da Secretaria de Segurança e Trânsito, que agora está na Praça Frei Alceu, resolvendo o problema de vandalismo que ali existia. Aqui em frente será entregue em breve a sede do Combate a Endemias, que antes funcionava numa sala pequena na Rodoviária”, explica. “Estamos seguindo o exemplo do Anildo, que era um pessoa perfeccionista, muito correta em tudo que fazia, e melhorando os serviços que estes órgãos prestam à população de Toledo. O nome dele está aqui, eternizado em muitos documentos que registram os feitos dele em prol do nosso município”, salienta.

Quem foi Anildo Posssamai?

Nascido em 1º de março de 1933 em Cruz Alta/RS, criou-se em Rodeio Bonito/RS, onde morou por 27 anos, trabalhou como agricultor, casou-se com Elolides Deliberalli e teve os cinco primeiros filhos do casal: Cleusa Salete, Luiz Carlos, Antônio Carlos, Roberto Carlos e Ivânia Maria.

No começo da década de 60, mudaram-se para Toledo, mais exatamente na Vila Industrial, onde moraria até o fim de sua vida. Funcionário da Laminadora Berneck, Anildo construiu, junto com Nelson Mioranza, a primeira igreja do bairro, a Paróquia São Cristóvão.

Em 1º de junho de 1969 começa a trabalhar como servidor da Prefeitura de Toledo na função de patroleiro, sendo responsável pela abertura da maioria das ruas do município. Depois trabalhou como Operador de Máquinas e Operador de Equipamentos Pesados, cargo pelo qual se aposentou em 07/06/1994.

No Oeste do Paraná, Anildo e Elolides tiveram mais seis filhos: José Carlos, João Carlos, Jaime Carlos, Paulo Carlos, Tânia Regina e Ivan Carlos. Ela faleceu em 2013, aos 83 anos de idade; ele, neste ano, com 86 anos. Ao todo, eles construíram uma família com 11 filhos, 28 netos e 16 bisnetos.