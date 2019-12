Nova dinâmica garante sucesso do projeto Detox da Mente em STI

Emagrecer com saúde e qualidade de vida tem sido a realidade para um grupo de pessoas de Santa Terezinha de Itaipu, que participam do projeto Detox da Mente. A iniciativa inovadora da administração Cláudio Eberhard por meio do Núcleo de Apoio à Família (Nasf), tem apresentando resultados satisfatórios com a participação ativa da população.

“A prática de atividades físicas aliada à medicina chinesa, orientações nutricionais, psicológicas e fisiológicas reforçam o propósito de mudança de hábitos já trabalhado com os pacientes. Os resultados são fantásticos, sendo que o bem-estar e a qualidade de vida são visíveis a cada encontro”, ressaltou a psicóloga do projeto, Camila Trevisan.

Novos aliados–Todas as segundas-feiras (cada grupo formado se reúne por sete encontros), das 18h30 às 19h30, em frente à prefeitura, o grupo tem compromisso com a saúde. Batizado de “Detox em Movimento” a nova estratégia envolve os pacientes em atividades físicas, sob orientação da fisioterapeuta, Bruna Warken e do Agente de Saúde, Marcos Souza.

A terapia da acupuntura auricular é outra novidade que passou a fazer parte da rotina dos pacientes. Realizada todas as quartas-feiras, o tratamento complementar auxilia no processo de emagrecimento, aumentando a energia vital e reduzindo o cansaço físico ou psicológico, além de aliviar as dores no corpo.

A nutricionista e coordenadora do projeto, Gislâine Verônica da Silva, acrescentou que os pacientes sentiram a necessidade de aliar hábitos alimentares saudáveis com a prática de atividade física. “Foi um pedido deles no intuito de intensificar ainda mais, o processo de emagrecimento, e os resultados são cada vez mais positivos”, disse.

Vale ressaltar que todas as atividades são monitoradas pela médica responsável pelo Detox da Mente, Sirlei Pezzini.

Como participar – O projeto é aberto a todos que desejam emagrecer de maneira saudável. O encaminhamento é feito pelas equipes das unidades básicas de saúde de cada bairro, após avaliação do paciente.