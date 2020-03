Nova campanha: Vacinação contra a gripe começa segunda a idosos

Cascavel – Começa segunda-feira (23) e vai até 22 de maio a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2020. A campanha traz mudanças em função da pandemia do coronavírus: além da antecipação do período, será levada além dos postos de vacinação, com a participação de parceiros como empresas, universidades, escolas, comércio e instituições, dependendo do planejamento de cada município.

“A estratégia neste ano é diferente; vamos contar com apoio da sociedade para que a vacinação se estenda para mais pontos; os municípios têm autonomia para definirem esses locais com instituições e organizações parceiras; o objetivo é evitar aglomerações nos postos e nas unidades de saúde e ofertar mais oportunidade para imunizar a população. O Paraná recebeu até o momento 522 mil doses da vacina e todos os municípios já estão abastecidos”, resume o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O horário estendido para atender o público-alvo também é outra orientação feita pela Sesa, além da vacinação em casa para pessoas com mais de 70 anos. O Paraná tem 1.800 salas de vacinação.

Etapas e públicos

Neste ano, a campanha será em três etapas, com grupos distintos. Os idosos e os profissionais de saúde na primeira fase, de 23 de março a 16 de maio. A segunda etapa será a partir de 16 de abril e abrangerá professores, profissionais das forças de segurança, portadores de doenças crônicas e outras condições especiais. E a terceira fase terá início no dia 9 de maio, com a vacinação de crianças de seis meses até seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas, presos, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos.

Sarampo

A Sesa informa que a campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada e que a imunização contra a doença seguirá para a faixa etária de 20 a 49, indiscriminadamente.

Mutirão contra a dengue neste sábado

Medianeira – Soldados do Exército, militares estaduais, coordenadores municipais da Defesa Civil do Paraná, radioamadores voluntários e agentes de saúde municipais realizarão neste sábado (21) uma grande ação de combate a dengue em 17 cidades do Estado.

A Sesa já vem realizando a eliminação mecânica de criadouros em algumas cidades com resultados positivos de redução de infestação, como em Nova Cantu, Barbosa Ferraz, Florestópolis, Bandeirantes, Sertaneja e Medianeira.

A mobilização deste fim de semana envolverá as Secretarias de Estado da Saúde e da Segurança Pública, prefeituras e coordenadorias municipais de Defesa Civil. A atividade será das 8h30 às 17h.

O arrastão vai contar com a participação de cerca de 500 colaboradores, entre soldados do Exército Brasileiro, militares do Corpo de Bombeiros, radioamadores voluntários da REER (Rede Estadual de Emergências de Radioamadores), representantes da Defesa Civil e agentes de saúde.

A mobilização tem o apoio do Comando Militar do Sul e os 280 soldados do Exército participantes vão se deslocar das sedes regionais mais próximas das cidades.

As 17 cidades que receberão as equipes do mutirão foram definidas de acordo com os números de casos confirmados registrados e índices de infestação. São elas: Braganey, Guaíra, Marechal Cândido Rondon e Ouro Verde do Oeste na região oeste do Estado, e Altônia, Brasilândia do Sul, Colorado, Floraí, Iretama, Ivaté, Jacarezinho, Lupionópolis, Nova Aliança do Ivaí, Nova Olímpia, Ourizona, Paranavaí e Xambrê.