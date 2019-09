No Equador, Corinthians tenta seguir à final da Sul-Americana

São Paulo – Derrotado em casa por 2 a 0 na semana passada, o Corinthians desafia o Independiente Del Valle nesta quarta-feira (25), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, e será transmitida exclusivamente pela plataforma de streaming DAZN.

Para avançar à final e enfrentar quem passar de Atlético-MG x Cólon, o time brasileiro precisa vencer por 3 a 0 ou dois gols de diferença desde que faça três ou mais gols (por exemplo: 3 a 1, 4 a 2…). O Del Valle, por sua vez, pode perder por qualquer placar com um gol de diferença que mesmo assim avançará.

Antes do embarque para Quito, o técnico Fábio Carille não esboçou o time do Corinthians que pretende mandar a campo. Porém, o lateral-esquerdo Danilo Avelar deve ser a principal novidade. Ele treinou normalmente depois de não ter atuado contra o Bahia, pelo Brasileirão, por conta de dores musculares.