Nissan e.dams quer repetir o desempenho de 2019 no Chile

A Nissan e.dams volta esta semana ao cenário no qual conquistou sua primeira pole position do Campeonato Mundial de Fórmula E, no ano passado: a cidade de Santiago. A capital chilena recebe amanhã a terceira prova da sexta temporada das corridas de rua com carros totalmente elétricos.

O piloto Sebastien Buemi conquistou a primeira pole position da equipe no Chile em 2019, durante a temporada de estreia da Nissan no campeonato. Depois disso, Buemi e seu companheiro de equipe, Oliver Rowland, acumularam seis poles, um recorde para as equipes na quinta temporada.

A Nissan e.dams está competindo na Fórmula E para demonstrar o poder e o desempenho de sua tecnologia de carros elétricos e também compartilhar a sua visão do futuro da mobilidade, a Nissan Intelligent Mobility, com os fãs em todo o mundo. O Chile foi um dos quatro principais mercados latino-americanos onde a Nissan lançou o novo Nissan LEAF, em julho de 2019.

Os carros passarão pela curva 14 do circuito do parque O’Higgins pela primeira vez às 17h desta sexta-feira, nos treinos classificatórios. No sábado, a classificação começa às 8h, com a corrida de 45 minutos (mais uma volta), programada para iniciar às 16h42.

Fora do ar

Primeiro foi a Band que anunciou que não transmitirá a Fórmula Indy neste ano. Agora a SporTV informa que não renovou com a MotoGP. Assim, o esporte motor fica com menos espaço na TV.

João Pedro

Depois de uma temporada de 2019, extremamente promissora, em que conquistou os títulos de campeão da Copa Brasil, da Copa São Paulo Light e da Copa Interlagos – categoria Sprinter, e conquistou o vice-campeonato no Brasileiro, João Pedro Orban já definiu seus objetivos para 2020: disputará a categoria Graduados, nas principais competições do kartismo brasileiro.