Nesta quarta-feira tem 32º Encontro dos Pioneiros de Toledo

O 32º Encontro dos Pioneiros de Toledo está confirmado e será nesta quarta-feira (27). A festa já está preparada e será realizada no Toledo Futebol Clube (Toledão) a partir das 9h. Serão realizadas diversas atividades para homenagear aqueles que contribuíram na construção da nossa cidade. As famílias pioneiras cadastradas no Museu Histórico Willy Barth que ainda não retiraram o ingresso têm prazo até terça-feira (26) às 17h30 para buscar no Museu.

Está prevista a participação de mais de 800 pessoas pertencentes às mais de 600 famílias pioneiras cadastradas no Museu Histórico Willy Barth. Tratam-se de descendentes de jovens e adultos que chegaram em Toledo entre os anos de 1946 e 1954. Eles terão um reencontro em um momento de festa, em que poderão conversar e relembrar os tempos antigos da colonização de Toledo.

O Coordenador do evento e servidor público do Museu Histórico Willy Barth, Anésio José Vitto, relata que até o momento tudo está saindo de acordo com o programado. “Já estamos finalizando a entrega dos ingressos para as famílias pioneiras, e queremos lembrar as que ainda não vieram retirar que na quarta-feira, dia do evento não poderemos entregar, pois estaremos dedicados na realização da festa”, alerta Anésio.

“É uma enorme responsabilidade e satisfação estar à frente da Secretaria que promoverá este grande encontro de integração e confraternização entre os Povos que construíram a história de Toledo. Aos pioneiros nosso muito obrigado”, afirma o Secretário de Cultura Odemilson Elias dos Santos.

O Museu Histórico Willy Barth fica localizado na Rua Guarani, 3843, Vila Becker. Mais informações nos telefones: 3277-1328 ou 3277-3590.

Programação do 32º Encontro dos Pioneiros de Toledo

9h – Recepção e Acolhimento

11h – Ato Solene

11h20 – Benção e Ação de Graças

11h45 – Almoço

13h30 – Matinê

16h – Encerramento

O Clube Toledão localiza-se na Rua Raimundo Leonardi, 938 – Centro