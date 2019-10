Naninhas produzidas por presos da PIC serão doadas à crianças no HU

Cascavel – As crianças atendidas pela ala pediátrica e psiquiátrica do HU (Hospital Universitário) de Cascavel, vão receber nesta quinta-feira (24), às 10h, 60 naninhas produzidas por um grupo de detentos da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel).

Na ocasião ainda serão entregues 30 almofadas em formato de coração, as quais serão doadas para mulheres em tratamento contra o câncer de mama.

A ação é uma iniciativa do Depen (Departamento Penitenciário) em parceria com o Conselho da Comunidade de Cascavel, por meio do projeto de artesanato desenvolvido com presos da PIC.

As naninhas, coloridas e com desenhos infantis, e as almofadas em formato de coração são um dos resultados do projeto, que tem objetivo de promover a ressocialização, valorizar a arte, propiciar a remissão de pena e melhorar autoestima dos detentos, que são estimulados a realizarem trabalhos artesanais e artísticos.

A entrega contará com a presença de autoridades do Depen, servidores da PIC, membros do Conselho da Comunidade de Cascavel, e lideranças do Hospital Universitário.