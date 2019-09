Na Semana do Brasil, CDL faz Fecom Queima de Estoque

Cascavel – A CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cascavel) promove a Fecom (Feira do Comércio de Cascavel) – Especial Queima de Estoque na Semana do Brasil. A feira ocorre de quinta-feira (5) até domingo, no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, com horário especial todos os dias, inclusive sábado.

Um dos eventos mais tradicionais do oeste do Estado vem com uma estrutura apta a atender a todos os consumidores de Cascavel e de toda a região, com playground, 120 estandes dos mais variados segmentos, incluindo calçados, confecções, acessórios em geral, moda infantil, prestadores de serviços, concessionárias de veículos, móveis, estofados, empresas de decoração, entre vários outros, todos com a mesma premissa: descontos de até 70% em produtos e serviços. Mas atenção, essas ofertas são exclusivas para os visitantes da Feira do Comércio de Cascavel.

Haverá ainda shows acústicos com artistas locais e regionais e, é claro, uma ampla praça de alimentação para atender os consumidores.

As expectativas são as melhores. Tanto que a CDL aguarda uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 3 milhões em negociações durante os quatro dias da feira, fomentando a economia local e regional, consolidando a Fecom uma das maiores feiras de varejo do Estado do Paraná.

Atenção para os horários da Fecom Especial Queima de Estoques:

nos seguintes horários:

Quinta feira (5) das 19h às 23h

Sexta feira (6) das 19h às 23h

Sábado (7) das 10h às 23h (feriado)

Domingo (8) das 10h às 21h

Local: Centro de Eventos e Convenções de Cascavel