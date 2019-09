“Mutirão” tem como foco pessoas com deficiência

Reportagem: Milena Lemes

Todas as Agências do Trabalhador do Paraná promovem na próxima sexta-feira, dia 27, o Dia D, quando o atendimento será exclusivo para a contratação de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Em Cascavel, cerca de 30 empresas participarão do evento.

Segundo a gerente da unidade em Cascavel, Marlene Crivelari, ainda não é possível estimar o número de vagas que serão disponibilizadas porque as empresas começaram o envio dos dados ontem, mas ela adianta que mais de 200 candidatos são esperados.

“Nós estamos fazemos uma grande divulgação em centros de assistência social e na imprensa porque muitos candidatos recebem o BPC [Benefício de Prestação Continuada], mas não têm a consciência de que esse benefício pode acabar. Nós temos bons profissionais fora do mercado de trabalho e que podem ser reinseridos”.

Ela revela que as empresas têm dificuldade de preencher as vagas para pessoas com deficiência pela falta de mão de obra disponível.

De acordo com a Adefica (Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel), grande parte dos associados recebe o BPC – que equivale a um salário mínimo por mês – ou até já se aposentou e, por isso, não eles não pensam mais em retornar ao mercado de trabalho.

Quem pode

Para se candidatar às vagas basta ir até a agência no dia 27 com a carteira de trabalho, o RG, o CPF e, em caso seja reabilitado, o certificado emitido pelo INSS.

Agência fechada

Em virtude da ação, na quinta-feira (26) a Agência do Trabalhador de Cascavel ficará fechada o dia todo.

Programação para o dia 27

Na sexta-feira dia 27, a Agência do Trabalhador será aberta às 8h, quando começa a distribuição das senhas. Às 8h30 haverá uma fala de abertura e recepção e depois disso os candidatos serão chamados para as entrevistas.

“Nós vamos ver o perfil do candidato e procurar vagas para cada perfil. Ele vai pegar três encaminhamentos e será direcionado às mesas em que estarão os recrutadores. Quando esse candidato terminar os três atendimentos, ele volta e pega nova senha para conversar com outras empresas”.

Durante o período da manhã haverá na Agência uma intérprete de Libras e à tarde haverá duas interpreteres.

Contratação não é imediata

A gerente da Agência do Trabalhador em Cascavel, Marlene Crivelare, explica que leva um tempo entre a entrevista e a efetivação da contratação: “Muitas vezes, o candidato não tem o retorno imediato da empresa porque ela está o dia todo fazendo o recrutamento ou não tem a vaga em aberto e a disponibilizará em 20 ou 30 dias. Então, os candidatos devem ficar atentos, porque podem ser chamados no decorrer da semana”.