Mutirão segue na zona norte

O Mutirão Água Boa-Cidade Limpa teve início no dia 11 de abril como forma de chamar atenção da população para necessidade de combater a dengue. Porém, o trabalho ainda não foi concluído e, surpreendentemente, até agora foram recolhidas mais de 30 mil toneladas de lixo e entulho depositados em frente às residências. Este material foi retirado dos quintais das casas em atendimento a um chamamento do governo municipal para que as famílias eliminassem todo e qualquer tido de lixo que pudesse se transformar em um criadouro do mosquito transmissor da dengue.

Apesar de demorar muito além do esperado, o trabalho está na chegando à reta final: “Na semana passada iniciamos a limpeza das ruas nos bairros da zona norte da cidade, que reúne Cataratas, Periolo, Morumbi, Brasília, Floresta, Interlagos e Brasmadeira, trabalho que retomamos hoje [ontem]. Dentro desses bairros há muitos loteamentos e alguns deles são maiores que os próprios bairros e vamos atender todos eles com a coleta do resíduo depositado em frente às casas”, garantiu o gestor do Território Cidadão, José Carlos da Costa, o Cocão.

Conforme ele, nesta terça-feira (28) deve ser encerrado o trabalho no Bairro Floresta. E o mutirão seguirá então para os Bairros Interlagos, Tarumã, Brasmadeira e Sanga Funda. “Acredito que com mais duas semanas de trabalho concluiremos o Mutirão”, adianta Cocão.

A fase final do mutirão vai acontecer com o atendimento da área central e os Bairros Cancelli, Country e Canadá: “Essas serão as últimas regiões a serem atendidas pelo Mutirão”, disse Ailton Lima, gerente do Território Cidadão.