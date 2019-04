Mutirão Cidade Limpa

Com 15,7 mil toneladas e 13 mil pneus recolhidos, o Mutirão Água Boa – Cidade Limpa continua.

Ontem (24) as equipes seguiram com as ações de recolhimento de resíduos na região III. Foram coletadas: 98 cargas de resíduos (850 toneladas) e três cargas de pneus (480 unidades).

Mais três pontos de transição estão finalizados e não será mais permitido o descarte de qualquer material, sendo passível de multa para quem for flagrado realizando novos descarregamentos (confira a tabela).

Novos descartes são permitidos apenas nos territórios ainda não finalizados. O material deve, preferencialmente, ser formado de recipientes que podem acumular água ou servir de criadouro para o mosquito da dengue.

Importante reforçar: Que cada morador verifique o terreno, com atenção especial aos pequenos recipientes que podem acumular água, como tampinhas de garrafa, pneus, potes, caixas de água, caixas de reuso de água e até mesmo o reservatório da geladeira.