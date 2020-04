Municípios reabrem comércio e registram aglomerações e idosos

Toledo – A tentativa dos municípios de reabertura gradual das atividades comerciais tem sido difícil. Além de fiscalizar empresas que estão driblando a fiscalização e atendendo clientes mesmo sem autorização, a maior preocupação é com a grande quantidade de idosos nas ruas e pior: aglomerações.

Em Cascavel, quase todo o dia era possível encontrar longas filas perto de agências bancárias e lojas de departamento. Em muitas delas as pessoas se amontoavam, sem respeitar a distância mínima de 1,5 metro solicitada tampouco usando máscaras.

Em Toledo a situação se repetiu. Muitos idosos nas filas de bancos disseram que não iriam atrasar o pagamento das lojas porque elas cobram juros e teve até quem disse que não confia se cartão e senha nem mesmo para os filhos.

Retomada Segura

Para marcar a reabertura das lojas com até nove funcionários, ontem a Prefeitura de Cascavel deflagrou a Operação Retomada Segura, com direito a diversas viaturas do Exército, das Polícias Militar e Civil, da Guarda Municipal, da Defesa Civil e do Território Cidadão, além de carros de som pela cidade alertando para as recomendações.

O prefeito Leonaldo Paranhos disse que o problema não é trabalhar, mas como trabalhar: “Quero fazer um apelo à cidade de modo geral: que só vá às compras se for necessário. Não é o momento para isso. Nós sabemos que a economia tem um peso extraordinário na vida de qualquer cidade e país, mas nós sabemos que também é preciso cuidar da vida, nós não podemos ter uma mancha, ser uma cidade que foi irresponsável e que colocou em risco a vida das pessoas. É um momento de muita maturidade”.