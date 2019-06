Mundial feminino: Sem nunca ter vencido a França, Brasil tenta feito inédito na Copa

Rio de Janeiro – A seleção brasileira passou para as oitavas de final dessa Copa do Mundo Feminina na terceira colocação de um dos grupos mais complicados do torneio. Agora, as meninas terão pela frente nada mais nada menos que as donas da casa, na França, em confronto marcado para as 16h (de Brasília) deste domingo em Le Havre.

As francesas avançaram de fase como líderes de sua chave, com 100% de aproveitamento dos pontos diante de Noruega, Nigéria e Coreia do Sul. As brasileiras venceram as seleções de Jamaica e Itália e perderam para a da Austrália.

Se tivesse ficado em uma posição melhor no grupo, o Brasil poderia ter uma situação levemente mais simples nos playoffs. Agora, caso passe as quartas de final, a Seleção terá o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Espanha.

O retrospecto é totalmente favorável às francesas em duelos contra as brasileiras. Em oito jogos, entre amistosos e partidas de Copa do Mundo, ocorreram cinco empates e três vitórias da França.

Assim, a seleção brasileira precisará mostrar mais do que mostrou até agora e torcer para que não haja mais lesões na equipe. A capitã Marta deve jogar durante os 90 minutos e isso pode ajudar. Já a atacante Andressa Alves teve lesão muscular constatada e está fora do Mundial. Por outro lado, a veterana Formiga está de volta de suspensão.