Mundial feminino começa hoje

Paris – A Copa do Mundo feminina de futebol começa nesta sexta-feira com a partida entre França e Coreia do Sul, às 16h (de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris (FRA), pela primeira rodada do Grupo A.

Anfitriã, a seleção francesa entra como uma das favoritas ao título do torneio. A equipe venceu os últimos cinco dos sete jogos que disputou, incluindo partidas contra adversárias também na listas de candidatas ao títulos, como Estados Unidos e Japão – a derrota foi para a Alemanha, em fevereiro deste ano.

Já a Coreia do Sul conseguiu apenas duas vitórias nas últimas sete partidas, contra Nova Zelândia e Argentina. A princípio, a equipe deve pensar apenas em fazer uma boa campanha e passar da primeira fase – o grupo conta ainda com Nigéria e Noruega.

O Brasil estreará no torneio domingo, em duelo com a Jamaica, com transmissão ao vivo por rede aberta de televisão, às 10h30. Pelo Grupo C, as brasileiras ainda terão pela frente na primeira fase as seleções de Austrália, na quinta-feira (13), às 13h, e Itália, no dia 18 (terça-feira), às 16h.

Esta é a oitava edição da Copa do Mundo feminina. Os Estados Unidos (1991, 1999 e 2018) são os maiores campeões, seguidos por Alemanha (2003 e 2007), Noruega (1995) e Japão (2011). O melhor resultado do Brasil é o vice-campeonato de 2007.

Marta é dúvida

Enquanto Neymar é desfalque certo na seleção masculina do Brasil para a Copa América, Marta é dúvida para a estreia da seleção feminina na Copa do Mundo. A melhor jogadora do mundo se recupera de lesão muscular e não treinou ontem, na primeira atividade comandada pelo técnico Vadão na França.