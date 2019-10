Muggiati disputa etapa final da F-4 Italiana em Monza

Muggiati dá mais um passo importante em sua carreira ao disputar a etapa final do Campeonato Italiano de Fórmula 4 Crédito: Mario Ferreira

Depois de ter conquistado o terceiro lugar da categoria Graduados na Copa Brasil de Kart, no último sábado, no Kartódromo Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina, o paranaense José Luiz Muggiati Neto, da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte, voou para a Itália, onde neste fim de semana participará da etapa de encerramento do Campeonato Italiano de Fórmula 4.

A rodada dupla será no Autódromo de Monza. Os treinos começaram nessa quinta-feira. Hoje haverá novos treinos, dois treinos classificatórios e a rodada dupla terá uma prova no sábado e outra no domingo. “É uma experiência nova. Vou correr em Monza. É a realização de um sonho”, afirma Muggiati, atual campeão brasileiro de kart da categoria Graduados.