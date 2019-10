MPPR denuncia 39 pessoas ligadas a gerência de núcleo financeiro de facção criminosa 

O Ministério Público do Paraná, por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, apresentou denúncia criminal contra 39 pessoas pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, entre outros. Os denunciados foram identificados a partir da Operação Cravada, deflagrada em agosto deste ano pela Polícia Federal, com participação do MPPR, e integram facção criminosa que atua em diversos estados do país a partir de presídios.

Estão entre os denunciados pessoas vinculadas diretamente ao núcleo financeiro da organização criminosa, setores identificados na facção como “Resumo da Financeira” e “Resumo da Rifa”. Dos 39 requeridos pelo MPPR, 18 estão presos. Bloqueios – Durante a Operação Cravada foram bloqueadas mais de 420 contas bancárias que eram utilizadas pela organização criminosa. Foi apurado que os recursos financeiros provenientes das atividades ilícitas da facção, como venda de drogas, medicamentos ilegais, tráfico de armas, dentre outros, destinavam-se à manutenção da organização, em gastos como aquisição de armas de fogos para os membros, custeio com advogados, manutenção de familiares de integrantes com posição hierárquica elevada e compra de drogas e aparelhos celulares, entre outros. Ainda em agosto, a 4ª Promotoria de Justiça de Piraquara solicitou a remoção de diversos presos com posição de liderança para o Sistema Penitenciário Federal