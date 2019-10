Um motorista de 23 anos morreu nesse domingo (6) após uma colisão transversal no km 509 da BR-369 em Corbélia.

O acidente aconteceu por volta de 11h10 quando automóvel seguia sentido Corbélia-Cascavel (VW UP de SP) ao tentar uma ultrapassagem em local não permitido colidiu frontalmente com caminhão que vinha em sentido contrário. Condutor do auto morreu no local.