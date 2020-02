Wagner Duarte Filho, irmão do piloto cearense de motovelocidade José Duarte, está de malas prontas para a Alemanha, onde vai jogar pelo FCA 04 Darmstadt, clube da cidade Darmstadt, localizada ao sul das áreas metropolitanas de Frankfurt e Wiesbaden. Com passagem pelo futebol dos Estados Unidos, o atleta de 20 anos, iniciou no futebol aos 13 anos no Maranguape Futebol Clube e jogou no futebol cearense nos anos de 2015 e 2016 (Sub 15 e Sub 17).

