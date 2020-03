Motociclismo apoia quarentena

É tempo de priorizar o bem-estar coletivo, respeitando a quarentena para minimizar o crescimento da covid-19. Pensando nisso, a FPRM (Federação Paranaense de Motociclismo) apoia ações que incentivam o isolamento social, como a Camiseta na Janela, realizada pelo grupo de mulheres motociclistas Filhas do Vento e da Liberdade. Segundo Telma Crummenauer, diretora de ação social da FPRM e uma das líderes do movimento, a iniciativa surgiu quando integrantes do grupo observaram que muitas pessoas faziam deste um período de férias.

Relacionado