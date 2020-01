Mortes aumentam nas rodovias federais

Enquanto o Paraná “comemora” a redução nas mortes em rodovias federais, na delegacia de Cascavel houve aumento de 3,44% em 2019 na comparação com 2018. Conforme dados da PRF (Polícia Rodoviária Federal), ano passado 60 pessoas morreram em 52 acidentes na região, contra 58 mortes em 45 ocorrências no ano anterior.

Já o número total de acidentes registrados foi menor, passando de 745 em 2018, para 743 ano passado.

O número de feridos seguiu a mesma tendência, passando de 955 para 907 em 2019.

Para o inspetor Ricardo Salgueiro, os registros não são alarmantes: “Considerando o histórico, é positivo, estamos dentro do aceitável. É sempre importante lembrar que o condutor precisa respeitar as leis de trânsito e, claro, a sinalização para chegar em segurança ao seu destino”.

Trechos mais violentos

A BR-277 é a rodovia mais violenta, onde foram registradas 56% das mortes no ano passado.

Os locais onde mais foram registrados acidentes foram: entre os KMs 590 e 600 da BR-277, que fica do trevo da Carelli até 2 km antes do final da pista dupla sentido a Foz do Iguaçu. E também entre os KMs 470 e 480, na região do aldeamento indígena em Nova Laranjeiras, uma área com muitas curvas.

Ainda de acordo com a PRF, 84% das mortes ocorreram em pista simples e 53% delas em colisões frontais e atropelamentos.