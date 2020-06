Morre sócio-fundador da Prati-Donaduzzi

O Grupo Prati-Donaduzzi comunicou o falecimento de seu sócio-fundador Arno Donaduzzi na manhã desta quarta-feira (03). Há anos Arno lutava contra um câncer. Aos 58 anos, deixa esposa e dois filhos.

Os atos fúnebres acontecerão restritamente aos familiares, devido ao período de pandemia.

Nascido em Jaguari – RS, mudou ainda criança para a região Oeste do Paraná, onde em 1993 foi uma das peças-chave para o início da indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi em Toledo, sempre ao lado de seu irmão e sócio Luiz Donaduzzi e seu cunhado e sócio Celso Prati.

Com a experiência em máquinas agrícolas desde a juventude, Arno agregou conhecimento desde a formação da Prati-Donaduzzi até sua constante ampliação e modernização.

Atuou até 2014 no Grupo Prati-Donaduzzi, com passagem por diversos setores como obras, transporte, manutenção e embalagens. Também foi o responsável pela criação da área de engenharia e manutenção na indústria.

Nos últimos anos se dedicou ao trabalho no campo, resgatando suas raízes.

Seu trabalho deixa um legado marcado por suas fortes características. Sensato, sempre contribuiu com o equilíbrio necessário em todas as grandes decisões. Humilde, mostrou a grandeza de quem não busca a superioridade. Bondoso e justo, reconheceu os esforços e talentos de todas as suas equipes.

Determinado, evidenciou que um grande líder é feito muito mais do que com diplomas, mas pela obstinação na superação e, acima de tudo, pelo lado humano, ao compreender, potencializar, se preocupar e ajudar as pessoas.

A Prati-Donaduzzi presta as sinceras condolências à família e se despede de maneira respeitosa de quem deixará eterna saudade