Morre Hermes Césaro, empresário e ex-secretário de Toledo

Faleceu nessa sexta-feira (30), o empresário Hermes Antônio Césaro, pioneiro da área de estofaria e sapataria de Toledo. Ele completaria 82 anos na segunda-feira, dia 2 de setembro.

Hermes tinha 81 anos e estava em tratamento de um câncer. Em Toledo ele foi presidente do Toledo Futebol Clube e da Associação Comercial e Empresarial de Toledo. No poder público foi secretário municipal de Indústria e Comércio e de Meio Ambiente.

O empresário deixa a esposa Ortenila, os filhos Cezar, Sérgio, Alex e Katia e sete netos.

Após velório que está sendo realizado na cripta da Catedral Cristo Rei, haverá missa de corpo presente neste sábado às 9h seguida do sepultamento no Cemitério Cristo Rei.

Homenageado na Câmara

O presidente da Câmara de Toledo, Antônio Zóio, lamentou o falecimento do empresário Hermes Antônio Césaro, homenageado em 2015 com o Título de Cidadania Honorária. A distinção foi proposta pelo então prefeito Beto Lunitti, através do Projeto de Lei n° 122, que após aprovado ganhou a forma da Lei Ordinária “R” nº 95 de 12 de Agosto de 2015.

A homenagem foi entregue pela Câmara no Teatro Municipal em sessão solene em 11 de dezembro “em reconhecimento por sua dedicação às causas sociais da coletividade toledana e por sua participação no desenvolvimento do Município.”

“Gostaria de expressar nosso sentimento à família, a Câmara vive um momento de tristeza por perder um cidadão que trouxe felicidade e desenvolvimento ao município”, afirmou o presidente Antônio Zóio. O vereador comentou sobre a trajetória do empresário, que foi também secretário municipal na pasta de Indústria e Comércio, defendendo o aproveitamento turístico do Lago da Usina através de um parque. O presidente da Câmara de Toledo disse que “agora temos um momento de tristeza pela perda deste grande cidadão”.