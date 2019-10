Modalidades coletivas seguem em competição

Cascavel segue representado nos Japs em Toledo nas modalidades coletivas, com as equipes de basquete masculino, de bolão (feminino e masculino), futsal (feminino e masculino), handebol (feminino e masculino) e vôlei feminino.

Basquete

O basquete, do técnico Pedro Almeida, estreou no início da noite de ontem contra Londrina, hoje enfrenta Pato Branco às 13h30 e amanhã encerrará a fase de grupos contra Maringá, às 14h.

Bolão

No bolão, no qual as equipes cascavelenses são as atuais campeãs nos dois naipes, a busca pelos bicampeonatos começa hoje, com o reconhecimento de pista e as duas primeiras caminhadas pelo Grupo A para a equipe feminina e o reconhecimento de pista para a equipe masculina, que amanhã fará suas três caminhadas na fase classificatória.

Futsal

No futsal, as meninas estrearam terça-feira (15) com derrota para Colombo, por 5 a 1, venceram ontem o time de Ponta Grossa, por 3 a 2, e hoje encerram a fase de grupos contra São Jorge do Oeste, às 16h30. No masculino, Cascavel estreou ontem com derrota por 5 a 1 sobre Prudentópolis e hoje enfrenta Campo Mourão às 16h30 pelo encerramento da fase de grupos.

Handebol

No handebol, modalidade na qual Cascavel também é o atual detentor dos títulos feminino e masculino, as meninas estreiam hoje contra São Miguel do Iguaçu, às 20h30 e amanhã enfrentarão Toledo, às 19h30. Já os meninos estrearam ontem à noite contra Ribeirão do Pinhal, hoje enfrentam Foz do Iguaçu (21h) e amanhã encerram a fase de grupos contra Campo Mourão (18h).

Vôlei

No vôlei feminino, a equipe cascavelense, campeã da Divisão B este ano, estreou com vitória, terça-feira (15), sobre São José dos Pinhais, por 3 sets a 2, e ontem à noite enfrentou Maringá, atual campeã da Divisão A, na última partida pela fase de grupos. Hoje serão disputadas as quartas de final da modalidade.