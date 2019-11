Mittag e Romullo Ribas

Em mais um compromisso no calendário do kartismo brasileiro no último fim de semana, a Mittag Motores esteve em Campo Mourão (PR) para disputar o Campeonato Paranaense de Kart, que reuniu pilotos de 13 categorias. E, sempre competente, a empresa especializada na preparação de motores e carburadores conquistou mais um título para seu currículo. Desta vez com o londrinense Carlos Eduardo de Souza, o SG, campeão da categoria Sênior A.

Romullo Ribas

O Campeonato Paranaense de Kart, disputado sexta-feira e sábado, em Campo Mourão, foi de estreia para o piloto Romullo Ribas. Com novos integrantes na equipe e competindo pela primeira vez no traçado do kartódromo, ele enfrentou dificuldades com o acerto do kart. Na prova final, fez boa largada e vinha disputando a terceira posição quando o equipamento começou a perder rendimento. Com a pista estreita e com poucos pontos de ultrapassagem, restou ao piloto defender a quinta posição, que lhe deu direito ao pódio.