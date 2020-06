Miss Nova Santa Rosa participará do Miss Paraná

A Miss Nova Santa Rosa, Thaline Nataliane Valiente, se prepara para participar do Miss Paraná. O evento deveria ter sido realizado em abril deste ano, mas devido à pandemia do Covid-19 sua data está suspensa. Mesmo assim, Thaline, continua com sua rotina de preparação.

A jovem miss tem se dedicado muito em preparação para o concurso: praticando atividades físicas e pilates, realiza tratamento estético corporal, facial e odontológico, tem acompanhamento nutricional, também se dedica aos cuidados com o cabelo e unhas, entre outros cuidados. “Era um sonho muito grande ser Miss Nova Santa Rosa, porque tive uma infância obesa, então até pouco tempo antes do Miss eu tinha um problema com minha autoestima. Sofri muito bullying, mas coloquei na cabeça que iria mostrar para todos que eu podia ser bonita”, explica orgulhosa em ter conquistado a coroa em 2018.

Além de toda parte estética que envolve a vida de uma miss, Thaline, comenta que queria fazer algo diferenciado. “Queria ajudar as pessoas e ter um projeto próprio. Acabei desenvolvendo dois: um de Natal, quando montei voluntariamente cestas natalinas de alimentos entregues para famílias de baixa renda e outro que acabou se tornando semanal. Neste, chamado de ‘Florescer das Rosas’, eu viso valorizar a beleza feminina, dialogando sobre autoestima e autocuidado. Maquio as mulheres, com o intuito que neste dia elas se sintam bonitas”, conta.

Entre os patrocinadores da Miss Nova Santa Rosa, estão: Academia Expressão Corporal; Academia OneLife – treinamento personalizado; Dermoclin – clínica de estética; Emagrecentro; Odonto Vida; Passo Firme Esportes; Madame Biju; Salão Style Form; Espaço Físio e Saúde – pilates e Eleonore Fotografias e André Drichter.

Ainda sobre o Miss Paraná, Thaline comenta que a organizadora MBW Eventos, está a todo momento em contato com as candidatas, as orientando com conteúdos para a preparação. “Temos um grupo no WhatsApp com todas as candidatas, é um ambiente muito legal, todas são muito lindas e qualificadas”, enaltece Thaline reiterando o orgulho que tem em participar deste evento de nível estadual. “Independentemente do resultado que eu vá obter, já me sinto honrada em ter a oportunidade de participar”, finaliza.

MISS NOVA SANTA ROSA

O Miss Nova Santa Rosa é um evento tradicionalmente realizado a cada dois anos, que elege e beleza feminina que representará o município. Em 2018 o tema foi ROSAS, tendo destaque a cor vermelha, quando seis candidatas aceitaram o desafio e a missão de concorrer ao título. Elas foram avaliadas nos quesitos: postura, beleza estética, desenvoltura, elegância e simpatia.

O Miss Nova Santa Rosa é um certame cultural e social realizado pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – Departamento de Cultura. Em 2018 aconteceu a 11ª edição, tendo como eleitas:

Miss Nova Santa Rosa 2018/2020: Thaline Nataliane Valiente;

1ª Princesa: Jennifer Monique Ikert;

2ª Princesa: Karolayne Aline Pereira Motta;

Miss Simpatia: Nicoli Patricia Schewe.

