Ministério Público pede que merenda escolar seja garantida durante suspensão das aulas

Em todo o estado do Paraná, mesmo com a suspensão das aulas na rede pública de ensino em função das medidas de prevenção ao coronavírus (covid-19), o fornecimento de alimentação aos estudantes em situação de vulnerabilidade social deverá ser mantido.

Essa é uma preocupação do Ministério Público do Paraná que, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação, mantém interlocução com a Secretaria Estadual de Educação recomendando para que sejam adotadas as medidas necessárias para que tal direito seja garantido.

Sobre o assunto, ouça o áudio da promotora de Justiça Luciana Linero, que atua no Caop da Criança e do Adolescente e da Educação: