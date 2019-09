Ministério Público denuncia 54 envolvidos em organização criminosa

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Ubiratã, no Centro-Ocidental do estado, ofereceu nesta segunda-feira (2), denúncia contra 54 pessoas investigadas na Operação Mancomunados. As denúncias englobam os crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas.

A fase ostensiva da operação, deflagrada no início de agosto, buscou desmantelar o grupo criminoso que atua na região. Na ocasião, foram presas 41 pessoas em Ubiratã, Campina da Lagoa, Juranda, Janiópolis e Campo Mourão. Foi a maior ação de combate ao crime organizado já realizada em Ubiratã.

As investigações, que tiveram início em fevereiro, foram conduzidas pela Promotoria de Justiça de Ubiratã, em parceria com a Delegacia de Polícia da cidade e o Serviço de Inteligência do 11º Batalhão da Polícia Militar em Campo Mourão. Foi possível identificar e mapear os núcleos de atuação dos criminosos, que operavam de forma coordenada e sistemática para a distribuição de drogas, além da prática de outros crimes.