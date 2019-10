Mini escondidinho de mandioca com peito de frango Copacol desfiado

INGREDIENTES:

PARA O RECHEIO

500 g de Filé de Peito de Frango Cozido Desfiado Copacol

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1 cebola roxa picada

360 g de tomate pelati picado

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

1 colher de chá de molho de pimenta

1/2 xícara de cheiro verde picado

PARA O PURÊ

600 g de Mandioca tolete Copacol

2 colheres de sopa de manteiga

3/4 de xícara de leite quente

Sal a gosto

PARA A MONTAGEM

200 g de requeijão cremoso

80 g de queijo parmesão ralado

Óleo para untar

PARA A COUVE CROCANTE

4 folhas de couve-manteiga finamente picadas

500 ml de óleo vegetal

MODO DE PREPARO:

PARA O FRANGO

Aqueça o azeite numa panela e refogue os alhos e cebola. Quando a cebola ficar transparente, junte o filé de peito de frango cozido e desfiado e o tomate Pelatti e tempere com uma pitada de sal e o molho de pimenta e misture.

Para finalizar, acrescente um pouco de pimenta e o tempero verde, retire do fogo e reserve.

PARA O PURÊ

Coloque as mandiocas em uma panela com água fervendo, para aquecer, e deixe por 10 minutos. Escorra. Junte o leite e a manteiga e amasse ou use um mixer. O purê precisa estar bem cremoso, adicione mais leite se necessário.

Tempere com sal, se necessário.

PARA A MONTAGEM

Unte os ramequins individuais, espalhe um pouco de purê no fundo, coloque o recheio de frango, uma camada de requeijão cremoso e um pouco de queijo. Cubra com o restante do purê e polvilhe o restante do queijo parmesão.

Coloque os ramequins ou travessa dentro de outra assadeira maior e leve ao forno preaquecido a 200˚C por cerca de 20 minutos, até gratinar o queijo.

PARA A COUVE CROCANTE

Enquanto o escondidinho está no forno, aqueça cerca de 500 ml de óleo em fogo alto. Jogue pequenas porções de couve picada e deixe fritar até que pare de espumar.

Escorra em papel toalha e coloque por cima do escondidinho para decorar. (opcional).