Militância, tecnologia e mundo animal são os temas do ciclo de palestras

A UniAmérica Centro Universitário retoma nesta sexta (13) o Espaço Aberto, evento cultural e científico aberto a toda a comunidade com palestras, oficinas, workshops e atividades culturais.

A cada semana será ofertada uma programação multidisciplinar focada em diversas áreas do conhecimento.

O objetivo é proporcionar o aprendizado, além de debater temas relevantes e atuais. As inscrições devem ser feitas pelo site: https://espaco.uniamerica.br/ e os participantes ainda recebem certificados.

Conheça a programação desta sexta:

O FUTURO É DESCONECTADO

Palestrante: Garon Piceli

Tecnologia não basta, é preciso se aprofundar nas relações humanas, no presente e no agora. Ansiedade, depressão e muitas outras doenças afetam crianças, jovens e muitos profissionais que criaram uma verdadeira dependência da internet e dos recursos conectados. Desconectar os aparelhos de vez em quando se faz necessário quando o mundo virtual tenta nos abduzir. A vida real deve ter preferência, mas como fazer isso? Nesta palestra, Garon Piceli discorre sobre o assunto e nos faz refletir sobre o presente.

#MILITEI – GÊNERO NO CIStema

Palestrante: Yuri Amaral

Quando escolhemos ser quem somos? Foi uma decisão nossa, de fato, ou algo nos dado pronto? Assim como tudo em nossas culturas, gênero é uma construção, um papel a ser interpretado cujo desempenho pode desagradar se não seguir os padrões. Como lutar por respeito em um mundo onde só se pode ser rosa ou azul?

BUSCA E LOCALIZAÇÃO DE PESSOAS PERDIDAS COM O USO DO CÃO

Palestrante: Ezequiel Bertolino

A busca e a localização de pessoas perdidas são feitas por cães com treinamento direcionado a seguir o odor específico do indivíduo a ser encontrado, podendo ser, crianças portadoras de deficiências, pessoas desorientadas, idosos com Alzheimer ou dependentes de medicamentos que precisam ser rapidamente encontrados e medicados. A função destes cães é a de receber o odor do item de uso único da pessoa perdida e de realizar o trajeto que a mesma efetuou a partir do seu último lugar visto. Trabalho de grande importância social que cada vez mais tem salvado vidas no mundo inteiro com o auxílio do sistema olfativo canino.

Inscrições

O evento é aberto para toda a comunidade. Para o recebimento do certificado, é necessário fazer a inscrição previamente no site: https://espaco.uniamerica.br/.

O QUE: ESPAÇO ABERTO UNIAMÉRICA

QUANDO: Sexta-feira, das 19h às 21h

ONDE: Av. das Cataratas, 1.118 – Vila Yolanda, Foz do Iguaçu

INFORMAÇÕES: (45) 2105-9001

INSCRIÇÕES: https://espaco.uniamerica.br/