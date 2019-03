Mestrado em História da UNILA está com inscrições abertas para alunos regulares

Estão abertas as inscrições para a primeira turma de alunos regulares no Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIS) da Universidade federal da Integração Latino-Americana (UNILA). As inscrições vão até o dia 31 maio e devem ser feitas pela internet, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). No total, estão sendo ofertadas 16 vagas em duas linhas de pesquisa: Modernidades, Instituições e Linguagens; e Movimentos Sociais, Fluxos Culturais e Identidades. O edital está disponível em http://bit.ly/mestradoRI

Podem inscrever-se candidatos que concluíram a graduação em qualquer área do conhecimento, interessados em desenvolver investigações que se vinculem com as linhas de pesquisa do programa. Pelo menos três vagas serão destinadas à política de acesso afirmativo para candidatos indígenas, negros (pretos e pardos) e pessoas com deficiência.

Na primeira fase de inscrição, o candidato deve encaminhar, até o dia 20 de maio, a solicitação de carta de aceite a um ou mais docente do programa, com o resumo da proposta de trabalho. Na segunda fase, o candidato que tiver recebido pelo menos uma carta de aceite assinada deve acessar o sistema de inscrição, preencher os dados e anexar os documentos solicitados.

A primeira fase do processo seletivo inclui análise do projeto de pesquisa; e a segunda consta de uma entrevista a distância (via Skype), entre os dias 2 e 3 de julho. Ambas as fases são classificatórias e eliminatórias. A divulgação do resultado final sai no dia 8 de julho, e as matrículas devem ser feitas nos dias 5 e 6 de agosto. As aulas estão previstas para começar em agosto de 2019.