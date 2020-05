Marinha paraguaia encontra corpo boiando no Rio Paraná

Equipes da Marinha paraguaia localizaram um corpo boiando no Rio Paraná na região de Salto del Guairá, no Paraguai, na manhã desta quinta-feira (14). As informações são do Portal Guaíra.

O corpo seria de um dos ocupantes da embarcação clandestina carregada de contrabando que colidiu contra o barco da Polícia Federal no domingo (10). No acidente, o soldado Daniel Henrique Engelmann, de 20 anos, caiu na água e não foi mais visto.

As únicas informações sobre o corpo localizado no Rio Paraná é que se trata de um paraguaio e que já teria sido reconhecido pelos familiares.

As buscas pelo soldado desaparecido continuam na região do acidente.