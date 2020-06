Maringaenses sem CadÚnico já podem receber o cartão ‘Comida Boa’

A Prefeitura de Maringá realiza nesta quarta, quinte e sexta-feira (3 a 5 de junho) a distribuição do cartão ′Comida Boa′ para pessoas sem registro no Cadastro Único (CadÚnico) ou que não estão inseridas na lista de beneficiados do Governo Federal. Os cartões serão disponibilizados em 19 entidades, para famílias com renda mensal per capita não superior a meio salário mínimo (R$ 522,50), microempreendedores e trabalhadores informais com a mesma renda.

O auxílio emergencial de R$50, viabilizado pelo Governo do Paraná para compra de produtos alimentícios, começou a ser entregue no dia 27 de abril e já beneficiou 11 mil pessoas em Maringá. Para os que forem retirar o cartão nesta semana, é necessário o preenchimento de autodeclaração disponibilizada no local e apresentação de RG e CPF.

“Para os que possuem o pré cadastro, a retirada deve ser no centro de referência (Cras) mais próximo da sua casa. Nas unidades de distribuição, todas as medidas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus estão sendo tomadas. O uso de máscara é obrigatório”, afirma o secretário de Assistência Social e Cidadania, Ailton Moreli.