Maringá permite abertura de academias, celebrações religiosas e outros setores

A Prefeitura de Maringá, decretou nesta sexta-feira (8), a autorização para a abertura de shoppings, academias e a realização de cultos religiosos e serviços de alimentação na cidade. Além disso, a prefeitura ainda implementou o Gatilho de Lockdown.

De acordo com a prefeitura, o Gatilho de Lockdown, será acionado pela Secretaria de Saúde sempre que indicadores como taxa de ocupação geral de UTI e taxa de positividade de testes para o coronavírus alcançar índices previstos na matriz de risco.

RELIGIOSOS – Em relação à missas, reuniões e cultos religiosos em Maringá, a prefeitura permitiu até quatro cerimônias por semana, sendo três aos domingos e uma durante a semana. O decreto ainda determina que é proibida a participação presencial de pessoas que fazem parte do grupo de risco, além de não permitir a participação de indivíduos que apresentem sintomas de gripe.

ALIMENTAÇÃO – A prefeitura determinou que lanchonetes, restaurantes e demais serviços de alimentação estão permitidos a fazer o atendimento presencial até às 22 horas. Após o horário será autorizado apenas serviços de delivery e drive thru. O decreto ainda destaca que o atendimento deve ser feito apenas com cliente sentados às mesas, sem permissão de atendimento ao balcão.

ACADEMIAS – Sobre academias, o decreto determina que a partir do dia 18 de maio os estabelecimentos deste tipo poderão voltar a funcionar. Às regras ainda serão determinadas e divulgadas pela Secretaria de Saúde. Sobre trabalhos de personal trainer, é permitido em ambientes abertos ou fechados, como condomínios e academias.

SHOPPINGS – praças de alimentação dos shoppings devem permanecer funcionando somente com delivery e retirada no balcão, cinemas, jogos e brinquedos permanecem sem poder exercer as atividades. Além disso, é proibida a entrada de menores de 16 anos nos shoppings da cidade. O horário de funcionamento dos estabelecimentos será das 11 às 20 horas, de segunda a sexta-feira. Shoppings atacadistas funcionarão de segunda a sexta-feira das 7 às 15 horas.