Marechal Rondon sediará os Jogos da Juventude entre os dias 22 e 28 de julho

Na tarde desta segunda-feira (17), o secretário de Esporte e Lazer de Marechal Rondon, Cristiano Metzner (Suko), assinou o termo de colaboração junto ao Governo do Estado do Paraná, por intermédio do Instituto Paranaense de Ciência e Esporte (IPCE), para a realização da Fase Regional dos 34º Jogos da Juventude do Paraná. O evento será sediado no município entre os dias 22 e 28 de julho.

O ato de assinatura contou com a presença do diretor presidente do IPCE, Helio Renato Wirbiski.

O evento esportivo contará com as disputas das seguintes modalidades: voleibol, basquetebol, handebol, futsal e futebol. A expectativa é da participação de mais de duas mil pessoas na competição, de 31 municípios da região.