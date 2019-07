Foz do Iguaçu – O Marco das 3 Fronteiras completa 116 anos neste sábado (20) com muitas boas histórias entre seus ilustres visitantes diariamente. O obelisco, que foi inaugurado no dia 20 de julho de 1903 – cerca de 11 anos antes da emancipação política da cidade de Foz do Iguaçu em 1914 -, ganhou, há cerca de quatro anos, R$ 30 milhões em investimentos do Grupo Cataratas, responsável pela gestão turística e transformação do local.

O Marco é o atrativo que mais cresce no desejo dos turistas que planejam e sonham visitar Foz do Iguaçu atualmente. Já para os turistas que conhecem o atrativo, as sete palavras mais faladas são: apaixonante, sensacional, amei, excelente, organização, energia e experiência incrível.

As avaliações são registradas diariamente no TripAdvisor, principal plataforma de feedback de viajantes do mundo, e nas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Além disso, o atrativo realiza pesquisas internas para medir a satisfação dos visitantes.

Avaliação do público

Durante a tarde, os visitantes destacam em seus depoimentos a empolgação de ver e registrar as fronteiras, com a tranquilidade e a infraestrutura do atrativo. A emoção e os olhares se voltam para o céu com o pôr do sol das Três Fronteiras. O público busca registrar em fotos e vídeos o momento.

A arquitetura cenográfica, que faz referência às Missões Jesuíticas, ganha observações incríveis dos visitantes, principalmente ao entardecer e ao anoitecer. Vale destacar que Foz do Iguaçu está no centro das 30 reduções jesuíticas identificadas no Cone Sul, sendo sete no Leste do Paraguai e 14 no Norte da Argentina – todas em um raio de 300 km da fronteira.

O show cultural, realizado de terça a domingo, a partir das 20h, lidera o ranking de vídeos postados pelos visitantes.

Os visitantes mais sensíveis a temáticas culturais observam em seus depoimentos a valorização cultural, com as exposições e referências históricas. Já os pais e as mães contam com entusiasmo sobre experiência que viveram no parque infantil.

História dos marcos

O marco brasileiro, no Bairro Porto Meira, em Foz do Iguaçu, foi inaugurado em 1903 pelo marechal Cândido Rondon e pelo engenheiro militar Dionísio Cerqueira. Já o marco argentino, que se situa às margens do Rio Iguaçu, foi inaugurado na mesma data. Por sua vez, o marco paraguaio, que fica à margem direita do Rio Paraná, foi erguido anos depois, em 26 de janeiro de 1961.

Os três, igualmente pintados com as cores nacionais, formam um triângulo que fixa o limite territorial e a soberania dos três países.

Os “Hitos de las Tres Fronteras”, como são chamados pelos paraguaios e argentinos, já receberam milhares de visitantes anônimos e ilustres, e contam ainda com importantes passagens na história política do Brasil, Paraguai e Argentina, bem como na do continente.

O Marco fica aberto todos os dias das 14h às 22h.