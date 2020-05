Marcha Virtual pela Ciência promove conscientização do coronavírus

Nesta quinta-feira (7), ocorre pela internet a Marcha Virtual pela Ciência no Brasil, organizada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em colaboração com diversas entidades relacionadas a ciência e pesquisa do país inteiro, com muitas atividades online.

Durante todo o dia, a SBPC através das redes sociais (confira aqui o cronograma), estará promovendo atividades com o objetivo de chamar a atenção para a importância da ciência no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (covid-19) e de suas implicações sociais, econômicas e para a saúde das pessoas.