Mamografias podem ser agendadas na Feira do Teatro

O CEONC- Hospital do Câncer disponibilizará agendamento de mamografia pelo SUS para mulheres a partir de 40 anos de idade neste domingo (13) durante a Feira do Teatro que é realizada no estacionamento do Teatro Municipal de Cascavel. A ação faz parte da campanha “Outubro Rosa é todo dia”.

Essa será a segunda edição da Feira do Teatro com a presença do hospital, levando informações sobre o câncer de mama e facilitando o acesso ao exame. No domingo passado, médicos do Ceonc conversaram com visitantes e foram realizados diversos agendamentos.

O espaço, cedido pela Fundação Municipal de Esporte e Cultura de Cascavel para a ação, fica bem no centro dos estandes, sendo de fácil localização e identificação. Os profissionais estarão à disposição da população a partir das 9h.

A Feira do Teatro se tornou tradicional na cidade. Todos os domingos o estacionamento que fica ao lado do Centro Cultural Gilberto Mayer e do Teatro Sefrin Filho, se transforma num grande espaço de lazer, cultura e valorização do artesanato local.

O CEONC realizará agendamentos de mamografias pelo SUS também nos dias 20 e 27, durante a Feira. Nos demais dias, basta entrar em contato com o Hospital e agendar o exame pelos telefones (45) 3220-4100, em Cascavel e (46) 3055-6161, em Francisco Beltrão.

Todo dia é dia de prevenção

Segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer), as estimativas de incidência do câncer de mama para o ano de 2019 indicam o surgimento de pelo menos 59.700 novos casos da doença, o que representa 25% dos cânceres em mulheres, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma.

Para conscientizar mulheres e comunidade sobre o câncer de mama, neste ano, o CEONC Hospital do Câncer está realizando campanha denominada “Outubro Rosa é todo dia”, como forma de reforçar a ideia de que para a prevenção, não há mês ou data específica – todos os dias, são dias para se cuidar.

São diversas atividades em Cascavel e Francisco Beltrão, levando conscientização e acesso a agendamentos de mamografias.