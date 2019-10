Mamografia: basta agendar

Reportagem: Milena Lemes

Neste sábado (5) o calçadão da Avenida Brasil em Cascavel ganhará novas cores. É que o Ceonc (Hospital do Câncer) vai levar 300 balões rosa para lembrar a população da importância de realizar o exame de mamografia. Haverá um espaço para agendamento de mamografia, distribuição de flyers informativos e orientação sobre o câncer de mama.

Para reforçar a importância do exame e do diagnóstico precoce, o hospital lançou a campanha “Outubro Rosa é todo dia”. As mulheres com mais de 40 anos e aquelas que têm pedido médico para fazer o exame e que não puderem ir até o calçadão no sábado podem agendar a mamografia pelo telefone do Ceonc (45) 3324-4116. O exame é gratuito.

De acordo com o hospital, se for identificada alguma alteração durante o exame de rastreamento, a paciente é encaminhada para exames complementares, como ultrassom e ressonância magnética, biópsia e mapeamento dos marcadores tumorais da lesão. No hospital também é possível fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia e reconstrução mamária, caso necessário.

Autoexame

Mulheres a partir dos 20 anos são aconselhadas a fazer o autoexame, de preferência após sete dias do início da menstruação. A mulher deve ficar em frente ao espelho e observar as mamas, apalpar as regiões ao redor dos seios e das axilas observando toda e qualquer anormalidade como caroços, protuberâncias ou secreções. Diante de qualquer alteração, é preciso procurar um médico especializado o mais rápido possível.

Sintomas

É preciso ficar atento aos sintomas que o corpo dá. Mudanças geradas nas mamas, como nódulos fixos e indolores, que podem surgir na região dos seios ou axilas, diferença na cor da pele das mamas, deixando a superfície avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja, alterações no mamilo que podem ou não apresentar saída de secreção e pequenos nódulos na região da axila e pescoço são os sinais mais frequentes.

Exames na Uopeccan

Na Uopeccan também é possível agendar a mamografia gratuitamente: basta ligar para o telefone (45) 2101-7000.

O hospital atenta para a detecção precoce do câncer de mama, pois a mamografia pode diagnosticar o câncer antes mesmo do surgimento de sintomas. Apesar do desconforto, o exame diminuiu a mortalidade por câncer de mama. Anualmente, 60 mil brasileiras descobrem que são portadoras da doença.

Se diagnosticado, a Uopeccan tem credenciamento do Ministério da Saúde para oferecer o tratamento pelo SUS.

Como prevenir

Praticar atividade física, ter alimentação saudável, manter o peso corporal adequado e não consumir bebida alcoólica são costumes que podem ajudar a prevenir o câncer de mama. Além disso, mulheres que têm casos de câncer na família devem ficar mais atentas, pois de 5 a 10% dos casos são hereditários.