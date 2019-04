Mais dois times na 4ª fase serão conhecidos hoje

Uma semana depois de empates na rodada de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, Santa Cruz, ABC, Fluminense e Luverdense decidem hoje quem seguirá adiante na competição, e faturará a premiação de R$ 1,9 milhão. Às 19h15, no Maracanã, o Flu volta ao palco da eliminação do Carioca, na semifinal com o Flamengo, no sábado, para decidir a permanência na Copa do Brasil. No jogo de ida com o Luverdense (foto), a igualdade prevaleceu com um empate sem gols no Estádio Passo das Emas. A mesma situação ocorre em Bahia x CRB, também às 19h15, mas na Fonte Nova. Na ida, baianos e alagoanos empataram por 1 a 1, em Maceió.