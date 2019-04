Lucho Gonzáles: “chagamos a um resultado que muitos não esperavam”

Curitiba – Novidade da equipe rubro-negra na noite histórica da última terça-feira, diante do Boca Juniors, pela 3ª rodada da Libertadores, Lucho González comemorou duplamente a vitória por 3 a 0, na Arena da Baixada. Além do triunfo, ele começou o jogo como titular e fez a primeira partida em 2019.

O jogo que ficará marcado para o meia do Furacão como aquele no qual chegou à marca de 50 partidas na história da Libertadores. A estreia foi em 2003 pelo River Plate, arquirrival do Boca.

No clube argentino, Lucho atuou em outras quatro edições (2004, 2005, 2015 e 2016) e conquistou um título. Com a camisa atleticana, além da disputa deste ano, participou da campanha de 2017, quando atuou em todos os 12 jogos.

“Feliz por tudo isso, pelos números que vou atingindo, mas principalmente pelo resultado e pela atuação do time. O importante são as vitórias. Jogamos em casa, contra um grande rival, e fizemos um jogo para ficar na memória dos torcedores. Chegamos a um resultado que muitos não esperavam, mas vamos manter os pés no chão”, destacou.

Com a vitória, o Athletico chegou aos 6 pontos no Grupo G da Libertadores e voltará a atuar pela competição na terça-feira (9), em casa, contra o Tolima. O Boca Juniors, com a derrota, permanece com 4 pontos. Tolima (3 pontos) e Jorge Wilstermann (1 ponto) se enfrentaram ontem à noite, na Colômbia.