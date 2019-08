Londrina é elevada à categoria A no Mapa Turístico Brasileiro

O Ministério do Turismo divulgou nesta segunda-feira (26), no Diário Oficial da União, o novo Mapa do Turismo Brasileiro 2019 – 2021. Londrina, na região Norte do Paraná, foi elevada a categoria A, juntando-se a Curitiba e Foz do Iguaçu. Na categoria A estão os municípios com maior fluxo turístico e maior número de empregos e estabelecimentos no setor de hospedagem pelas pesquisas feitas pelo Ministério do Turismo.

“Londrina não mediu esforços, em todos os aspectos, e foi reconhecida e recompensado nesta atualização, que vai ajudar em muito, a desenvolver ainda mais o turismo na região”, disse o presidente da Paraná Turismo, Jacob Mehl.

Ao todo 2.694 cidades de 333 regiões turísticas do país foram validadas pelo Ministério e incluídas na atualização da plataforma. No Paraná são 14 regiões turísticas, segundo o novo Mapa. Para o presidente da Paraná Turismo, Jacob Mehl, os números mostram crescimento do Estado no segmento. “O Paraná mostrou amadurecimento, comprometimento e organização dos municípios, que estão levando a sério o turismo como atividade de desenvolvimento”, disse ele.

BENEFÍCIOS – Entre os benefícios do Mapa do Turismo estão a categorização dos municípios turísticos, de A a E. Essa classificação é um instrumento de acompanhamento do desempenho das economias turísticas locais. Além disso, ele subsidia a priorização de investimentos por programas do Ministério do Turismo, incluindo ações de infraestrutura, qualificação profissional e promoção dos destinos, observando características peculiares de demanda e vocação turística.

Os 217 municípios do Paraná presentes do Mapa do Turismo se dividem em cinco categorias. Neste ano, os estados e municípios contaram com novos critérios, compromissos e recomendações estabelecidas pelo Ministério do Turismo, entre elas a obrigação de participação de instâncias de governança, em Conselho Municipal de Turismo e Cadastur.

DISPONÍVEL – O novo Mapa do Turismo está disponível para consulta no site www.mapa.turismo.gov.br e conta, ainda, com a emissão de certificado digital para os municípios que o compõem. A certificação é uma maneira de comprovar que o município está inserido no Mapa e faz parte do rol de 2.694 destinos brasileiros que trabalham o turismo como política de desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda.