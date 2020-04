Londrina definirá Open da Copa Brasil

A AKRL (Associação de Kart da Região de Londrina) definirá em breve a data da realização do Open da Copa Brasil de Kart, marcada para de 22 a 27 de fevereiro de 2021 no Kartódromo Luigi Borghesi. A ideia é realizar a competição no último fim de semana de janeiro, três semanas antes da Copa Brasil. No momento, os dirigentes buscam evitar confronto com possíveis competições que abram a temporada do próximo ano. As obras de reforma no kartódromo seguem o cronograma como se a Copa Brasil fosse em outubro, como estava marcada antes da pandemia do coronavírus.

