Logística reversa de pneus atenderá todos os municípios do Paraná

Um acordo firmado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip) levará as ações de logística reversa de pneus aos 399 paranaenses. Dirigentes da secretaria e da Anip se reuniram nesta semana, em Curitiba, para tratar da logística reversa de pneus e sua destinação adequada no Paraná.

No encontro, a entidade apresentou projeto para atender 100% do Estado. Atualmente, a logística reversa de pneus acontece em 190 municípios. “Essa ação é histórica no mundo”, ressalta o secretário Márcio Nunes. “Somos o primeiro Estado que atenderá 100% na logística reversa de pneu inservível. Somos também o Estado que mais apoia os fabricantes na logística reversa”, completa.

A secretaria quer fortalecer a indústria brasileira e chamar a responsabilidade também do importador para participar do processo de logística reversa. “Queremos andar lado a lado para resolver a questão dos resíduos gerados no Estado, dando todo suporte necessário”, explica o coordenador da Divisão de Resíduos Sólidos da secretaria, Laerty Dudas. “Infelizmente ainda há muita resistência dos importadores em participar desse processo tão importante”.

PARCERIA – O objetivo é que haja a responsabilidade compartilhada entre importador, distribuidor, fabricante, comércio de pneu e município. O município terá a responsabilidade de articular com os comerciantes de pneus locais para aluguel de barracões para armazenar os resíduos trazidos por caminhões, até o recolhimento por parte do fabricante para que seja feita a destinação correta. Além disso, o comércio deverá chamar o importador para participar do processo e dividir os custos.

“Queremos que os comerciantes e importadores de pneus façam sua parte na logística reversa, ajudando a receber esses produtos nos barracões para posterior destinação correta”, disse o presidente-executivo da Anip, Klaus Curt Muller. “Junto com a secretaria, e em parceria com a área industrial, queremos que o Paraná seja exemplo para os outros Estados”, afirmou.

LEI – Segundo a Lei Federal nº 12.305/10, é responsabilidade do importador, comerciante, distribuidor e fabricante dividir a conta da logística reversa. Porém, na reunião o fabricante assumiu a maior responsabilidade, que é o transporte do resíduo até a destinação correta. Os comerciantes e distribuidores de pneus dividirão os custos do barracão e sua organização. Dudas ressalta que essa ação vai gerar emprego e renda para a população. “Aproximadamente 4 mil empregos serão gerados com essa ação, fazendo com que gire a economia no Estado”.

PNEUS INSERVÍVEIS – Os chamados pneus inservíveis são aqueles os apresentam algum dano irreparável na estrutura. Esses pneus geralmente são descartados de forma incorreta pela população, que tem o costume de queimá-los ou jogá-los em rios e terrenos baldios. Este ato afeta tanto a saúde pública, atraindo o mosquito da dengue e liberando dioxinas, por exemplo, quanto ao meio ambiente, contribuindo para o assoreamento e enchentes.

REAPROVEITAMENTO – Esses pneus podem ser aproveitados para o coprocessamento em fornos de cimento, já que são mais baratos que o coque de petróleo. Também podem ser triturados para uso em pavimentação de vias com o chamado asfalto-borracha, que além do baixo custo, dura mais que o asfalto comum.