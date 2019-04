Living Legends traz espetáculo internacional para Foz do Iguaçu

Música, dança e solidariedade estarão presentes no espetáculo do Living Legends, em Foz do Iguçu. O grupo, da Universidade Brigham Young, dos Estados Unidos, chega ao Brasil no próximo mês para uma turnê especial e realiza uma apresentação gratuita no dia 08 de maio, a partir das 20h, no Hotel Mabu Grand Resort, na Terra das Cataratas.

Os ingressos para assistir o show do grupo americano podem ser retirados nas nove unidades do Ticket Loko, em Foz do Iguaçu. É necessário levar um quilo de alimento não perecível (arroz, feijão, óleo, açúcar, leite em pó, macarrão, etc) para efetuar a troca pela entrada.

A Fundação Cultural também será outro ponto para receber os alimentos em troca de ingressos. Os mantimentos arrecadados serão distribuídos pela Secretaria de Assistência Social diretamente às famílias mais necessitadas.

Além de Foz, única cidade com apresentação gratuita, o espetáculo será realizado em outras seis cidades. São elas: São Paulo, Paulínia (região de Campinas), Curitiba, Goiânia, Brasília e Manaus.

O show é composto por cerca de 45 pessoas entre artistas, técnicos e diretores, e tem duração de 90 minutos, sem intervalo. A música, a dança e os ritmos nativos americanos, polinésios e latino-americanos prometem contagiar toda a família. Muitos integrantes do grupo são nativos ou de famílias de origem e cultura polinésia, latino-americana e nativos americanos.

O Living Legens realizou shows em diversas regiões do mundo. Os mais recentes ocorreram na Alemanha e na Suíça, no ano passado. “Estamos trazendo três culturas que são mantidas vivas pelos alunos. Em qualquer lugar que vamos, as pessoas se apaixonam pelo espetáculo”, diz a diretora Janielle Christensen.

Living Legends é originário do Departamento de Dança da Faculdade de Belas Artes e Comunicações da Universidade Brigham Young, em Provo, Utah. A BYU é uma das maiores universidades cristãs privadas dos Estados Unidos, com 30.000 estudantes.

O evento conta com apoio da Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Rede Mabu Hotéis e Ticket Loko.