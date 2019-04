Lindeiros são recebidos na Itaipu

Foz do Iguaçu – O presidente do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, Leomar Rohden, a vice-presidente, Cleci Loffi, e a diretora técnica, Sandra Finkler, reuniram-se nessa quarta-feira (17) com o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna. Na pauta estiveram assuntos relacionados a convênios, patrocínios e parcerias. A avaliação a respeito do contato com o novo diretor-geral foi positiva, conforme o presidente dos Lindeiros.

Dentre os assuntos, segurança, saúde, projetos no setor energético, questão indígena e Ferroeste.

A pauta de reivindicações à nova diretoria de Itaipu teve como destaque a participação no grupo de trabalho que analisa o Anexo C, do tratado de Itaipu e que também se relaciona ao pagamento dos royalties; continuidade dos programas que auxiliam os municípios diretamente com prevenção do solo e melhorias contínuas da comunidade lindeira; continuidade dos convênios como Rede de Educação Ambiental Linha Ecológica, Encontros e Caminhos, Programa Cidades Sustentáveis; e, pavimentação asfáltica. Além disso, outras ações solicitadas visam ao repovoamento de peixes no Lago de Itaipu, incentivo a energias renováveis.