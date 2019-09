Linchamento pode ter relação com incêndio

Toledo – A Polícia Civil de Toledo tenta identificar outras pessoas envolvidas na morte de Valdecir de Oliveira, 50 anos. Ele foi espancado até a morte na noite do último sábado (31) no Jardim Europa, em Toledo. “Um dos autores foi preso ainda no sábado mesmo e confessou o crime. Mas existem mais envolvidos que nós vamos identificar também”, afirma o delegado-chefe da Polícia Civil de Toledo, Antonio Donizete Botelho.

O linchamento foi filmado e as imagens circulam nas redes sociais. A motivação do crime, de acordo com o suspeito preso, seria a morte de Delci Aparecida Alves, 48 anos, que teve o corpo carbonizado em um incêndio que destruiu a casa onde ela morava na última quinta-feira (29).

De acordo com a ocorrência na Polícia Militar, Valdecir seria suspeito de matar Delci e depois atear fogo na casa dela. Há também suspeita de que ela teria sido estuprada. Outra informação que consta no registro da PM é que, antes do início das agressões a Valdecir, o genro de Delci teria tentado atropelá-lo, mas bateu em um muro.

Possível exumação

O delegado revelou que Valdecir já havia procurado a polícia e levado uma faca cheia de sangue, que ele afirmava que teria sido usada para ferir Delci. Ele alegou tê-la encontrado nos fundos da casa após o incêndio. O objeto será periciado e amostras de DNA da vítima serão confrontados com o sangue na faca, caso haja alguma possibilidade de Delci ter sido morta antes do incêndio, a exumação do corpo pode ser solicitada.

Outro fato que liga Valdecir a Delci é um aparelho de som que pertencia a ela e que foi encontrado na casa dele. “Não se sabe se ele roubou o aparelho antes ou se pegou durante o incêndio, isso também será apurado”, diz o delegado.