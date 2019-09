Foragido é encontrado morto no Paraguai

Quedas do Iguaçu – Marcos Pires, 42 anos, conhecido como Marcos Falcatrua, foi encontrado morto no último domingo (1º) no Paraguai. Ele era um dos quatro foragidos da Operação Asdumus, desencadeada pela Polícia Civil e que desmantelou uma quadrilha especializada em tráfico de drogas e armas e que tem envolvimento em diversos homicídios registrados na região nos últimos anos, a exemplo da morte do secretário de Obras de Quedas do Iguaçu, Jair de Andrade, assassinado a tiros em 2017 a mando da chefe da organização criminosa.

Marcos era empresário em Quedas do Iguaçu e já havia sido preso em 2017 com um carregamento de pistolas no Rio de Janeiro.

A causa da morte de Marcos não foi divulgada, mas existe a possibilidade de que ele tenha sido assassinado.

Contra Marcos havia dois mandados de prisão em aberto, um por tráfico de drogas e outro por participação em organização criminosa. Ele era considerado foragido da Justiça brasileira.